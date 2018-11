Omzetstijging Nintendo vlakt af

Van de Switch werden in het afgelopen tweede kwartaal 3,2 miljoen stuks verkocht. In het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar verkocht Nintendo nog 1,9 miljoen van die spelcomputers. Traditioneel verkoopt Nintendo de meeste hardware en spellen in zijn derde kwartaal, waar de feestdagen in vallen.

De omzet in het afgelopen kwartaal bedroeg 221 miljard yen, omgerekend ruim 1,7 miljard euro. Dat was vrijwel gelijk aan de 220 miljard yen die Nintendo vorig jaar aan verkopen bij kon schrijven in de periode. De winst bedroeg ruim 48 miljard yen, een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Nintendo hield de verwachtingen voor het hele jaar gelijk. Het bedrijf houdt vast aan een omzetprognose van 1,2 biljoen yen en voorziet een winst van 230 miljard yen.