Koopjesjagers bezorgen AEX hoger slot

De AEX-index sloot 0,3% hoger op 510,73 punten. De Midkap steeg 0,2% naar 719,01 punten. De koersenborden in Parijs (-0,2%) en Frankfurt (-0,3%) kleurden echter rood.

Beleggers schrokken aanvankelijk van het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om nieuwe importheffingen in te voeren op Chinese producten. „Trump zet druk op de bijeenkomst van volgende maand. Hij legt de bal nu bij de Chinezen”, zei vermogensstrateeg Richard Abma (OHV) over de uitspraken van de Amerikaanse president.

Woensdag is de laatste dag van de negatief verlopen beursmaand oktober. Hoewel er onzekerheid in de markt is, ziet Abma de recente koersdalingen als een mooie koopkans voor beleggers. „In Europa is de koers-winstverhouding van aandelen nu gemiddeld 13 tot 14. Als je in de afgelopen 30 tot 50 jaar kocht bij deze koers-winstverhouding boekte je in de 10 jaar daarna een gemiddeld jaarlijks rendement van 10 tot 15%, exclusief dividend. Je kunt nu dus op aantrekkelijke koersniveaus kopen. Maar je moet er als beleggers uiteraard wel de financiële ademruimte voor hebben”, aldus de vermogensstrateeg.

Wall Street koerste vanmiddag bijna 1% in het groen. Nabeurs zijn alle ogen gericht op de kwartaalcijfers van Facebook. Vrijdag verschijnen de belangrijke banencijfers in de VS.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging verlichtingsbedrijf Signify vandaag met een plus van 3,4% aan kop. Het voormalige Philips Lighting krabbelde op nadat de beurskoers sinds medio vorige maand met circa 25% was gedaald. Chipmachinefabrikant ASML volgde met een koersstijging van 1,7%.

Ahold Delhaize pakte er 1,5% bij. De supermarktketen komt over een week met de kwartaalcijfers naar buiten. Vastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield werd 1,5% meer waard.

Unilever klom 0,3%. De voedings- en wasmiddelenproducent kreeg een koopadvies van zakenbank Morgan Stanley.

Royal Dutch Shell won 0,1%. Het AEX-zwaargewicht had last van de lagere olieprijs.

Staalmaker ArcelorMittal (-2,6%) stond onderaan bij de hoofdfondsen. Informatieleverancier Relx (-1,1%) was eveneens een achterblijver.

In de Midkap stond Takeaway.com in de onderste regionen met een min van 3,6%. Zakenbank UBS verlaagde het koersdoel voor de maaltijdenbezorger met €2 naar €68 bij een ongewijzigd koopadvies. TomTom leverde 3,7% in, na de koerssprong van maandag op overnamegeruchten.

PostNL blonk met een winst van 2,5% uit bij de Midkappers. De post- en pakjesbezorger werd door de Duitse vermogensbeheerder Berenberg van de verkooplijst gehaald. Berenberg handhaafde echter het koersdoel voor het aandeel PostNL op €2,35.

Adyen (+0,9%) kondigde aan de Canadese markt te betreden. De betalingsdienstverlener sloot contracten met Adidas, Dollar Shave Club en Canada Goose om de online betalingen te verwerken in Canada.

Smallcapfonds B&S won 0,8%. De distributeur heeft de overname van een belang van 75% van een Amerikaanse online parfumwinkel afgerond.

Neways zakte op de lokale markt 7,5%. De producent van elektronische componenten draaide vorig kwartaal weliswaar goed, maar toont zich terughoudend voor het vierde kwartaal.

Wilt u de DFT Nieuwsbrief voortaan iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kunt u zich hier gratis aanmelden.