Stroomverkoop doet Nuon-moeder goed

Stockholm - De Zweedse energieproducent Vattenfall heeft in de eerste negen maanden van dit jaar meer omzet uit stroom gehaald, onder meer door hogere prijzen in Nederland en Duitsland. Het moederbedrijf van Nuon produceerde ook meer stroom dan een jaar eerder. Dat kwam onder meer omdat kerncentrales in Zweden toen onderhouden werden. Verder zijn er dit jaar meer windparken in gebruik genomen.