Trage afhandeling erfpachtaanvragen in Amsterdam

Uit de tussentijdse update die het college van B en W gisteren deelde, blijkt dat in de afgelopen maand elf nieuwe aanbiedingen per werkdag zijn verstuurd. Het aantal verzonden erfpacht aanbiedingen groeide van eind september tot eind oktober van 2442 naar 2670. Dat zijn er elf per werkdag.

Het aantal door erfpachters geaccepteerde aanbiedingen staat inmiddels op 1255. Een maand geleden was dat nog 1148. Het team dat de aanvragen behandelt, is uitgebreid naar 43 personen plus 25 mensen die ingezet zijn voor de data-invoer.

Ook is het bereik van de erfpachters mager. Slechts 6972 van de 210.000 erfpachters in de overstapregeling heeft het persoonlijke informatiepakket met berekeningen ontvangen.

Toch benadrukte de gemeente dat er in haar ogen ook goed nieuws was. Zo hoeven erfpachters geen overdrachtsbelasting te betalen als ze overstappen van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht. De belastingdienst bracht de stad hiervan op de hoogte.

Amsterdamse huizenbezitters met een buurtstraatquote van 40 procent of hoger zijn nog steeds het minst happig op een overstap. Bewoners van Zuidoost, met de laagste quotes, zijn het meest geïnteresseerd in een overstap. Zij hoeven nauwelijks wat te betalen. Bijna de helft van alle geaccepteerde aanbiedingen betreft dan ook die met een buurtstraatquote van 5 tot hooguit 10 procent.

Extra korting

Het college besloot twee weken geleden om tot 1 januari 2020 10 procent extra korting toe te passen over een overstap naar eeuwigdurende erfpacht. Deze korting zal ook gelden voor erfpachters die al zijn overgestapt.

Hoogleraar Peter van Gool liet vorige week in Vastgoedmarkt weten dat hij van mening is dat dat nog niet genoeg is. Er moet nog meer gebeuren om erfpacht tot een acceptabel product te maken. Zo hanteert de gemeente Amsterdam al 22 jaar dezelfde methode voor de berekening van de WOZ-waarde van vastgoed, met als onderdeel de waarde van het blote eigendom. Van Gool vindt dat die rekenmethode aanpassing behoeft.

Het probleem is volgens Van Gool dat een deel van die marktwaarde eenzijdig door de gemeente wordt vastgesteld. Dat gebeurt volgens de hoogleraar in het voordeel van de gemeente.

Erfpachters lieten gisteren opnieuw weten dat de Nederlandse erfpachtproducten onder toezicht moeten komen van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.