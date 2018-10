Op zoek naar een baan? Hier moet je wezen!

In alle zogenoemde arbeidsmarktregio’s die de uitkeringsinstantie hanteert, groeit het komend jaar het aantal banen, maar er zijn grote verschillen. Zo komen er in Drenthe en Midden-Limburg naar verwachting ’slechts’ 400 banen bij, terwijl alleen al Groot-Amsterdam goed is voor een groei van 23.200 banen.

Bekijk hier de banengroei van 2018 naar 2019 per regio. Niet (goed) te zien? Klik dan hier. Het verhaal gaat onder de kaart verder.

De hoofdstad is vooral op zoek naar ict-programmeurs en leraren in het basisonderwijs, net als trouwens Rotterdam en Utrecht. In de Rijnmond komen er volgend jaar ruim 10.000 banen bij, in Utrecht 8400. In Zuidoost-Brabant, de regio rond Eindhoven en de techbedrijven daar, komen er in een jaar tijd 5700 banen bij. In die regio zitten ze vooral te springen om machinemonteurs en om onderzoeks- en ontwikkelingsmanagers in de technologiesector.

Over heel Nederland bezien zijn er vooral veel electriciens en loodgieters nodig, verzorgenden en verpleegkundigen en vrachtwagenchauffeurs.