Vraag uitzendbranche min of meer gelijk

In de industrie bleef het aantal uitzenduren gelijk in vergelijking met een jaar eerder en steeg de omzet met 5 procent op jaarbasis. In de technische sector daalde de vraag naar uitzendkrachten met 1 procent en stegen de opbrengsten met 3 procent. In de administratieve sector daalde het aantal uitzenduren eveneens met 1 procent en steeg de omzet met 4 procent op jaarbasis.

Omdat deze periode evenveel werkbare dagen telde als in dezelfde periode vorig jaar, heeft ABU dit keer geen correctie toegepast.