’Zilver staat klaar om weer glans te krijgen’

Volgens Shah heeft zilver in de voorbije maanden ondermaats gepresteerd mede vanwege het pessimisme in de markt over alle metalen met industriële eigenschappen.

De stevige kooplust van beleggers op de Amerikaanse aandelenmarkten speelde ook een grote rol voor de verminderde interesse om in zilver te stappen, stelt Shah.

Hij gaat er van uit dat gelet op de stevige neergang van zilver het recente pessimisme overdreven is en er volgend jaar ruimte omhoog is met een koersdoel van $16,3 in het derde kwartaal van 2019.