Huis splitsen kan woningnood helpen oplossen, maar eenvoudig is het niet

Binnenland

’Geldwolven’ verbouwen bergingen tot woning: Pauline krijgt plotseling benedenburen

Investeerders proberen al anderhalf jaar lang de berging onder een benedenwoning in Rotterdam-West om te bouwen tot huurhuis. Dat is tegengehouden, maar de bewoner in kwestie vraagt de gemeente om nieuw beleid om inwoners te beschermen tegen deze, in haar ogen, ’geldwolven’.