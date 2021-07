Amsterdams handelshuis ACT na injectie Bridgepoint €1 miljard waard

Het in 2009 opgerichte ACT, dat de injectie vrijdag meldt, begeleidt bedrijven die energiezuiniger moeten gaan werken en bijvoorbeeld op biobrandstoffen overschakelen.

Het bedrijf aan de Strawinskylaan helpt bij de handel van verplichte CO2-emissierechten, die recent fors in prijs zijn opgelopen. Het Inmiddels is het Amsterdamse ACT actief voor bedrijven in veertig landen. De investering komt op het moment dat de Europese Unie een serie extra beperkingen van CO2-uitstoot voor bedrijven heeft aangekondigd in zijn Green Deal.

De waardering van ACT van een miljard euro is officieel afgegeven en valt af te leiden uit de zojuist bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekening, waar een ebitda van €53 miljoen is vermeld.

Grote investeringen

„Die waardering is berekend ook dankzij ons huidige groeitempo, de rugwind die we in de milieumarkt hebben en dankzij de vaart die de Green Deal nu overal geeft”, aldus ceo Bram Bastiaansen van het bedrijf met kantoren ook in New York, Shanghai en Parijs. ,,Er wordt ongelooflijk veel geld in geïnvesteerd.”

Bastiaansen bij de ondertekening van de overeenkomst met Bridgepoint. Ⓒ ACT COMMODITIES

In 2018 kreeg dit door Jaap Janssen en Bastiaansen opgetuigde Amsterdamse handelshuis op de Zuidas al een miljoeneninjectie. Het Britse private-equityfonds Three Hills Capital Partners zou toen ruim €60 miljoen hebben geïnvesteerd in het minderheidsaandeel.

Het zag veel waarde in bedrijfsondersteuning naast de handel in de CO₂-emissierechten, groencertificaten en biobrandstoffen. Three Hills zag dat door nieuwe milieuregels de handel in deze rechten en certificaten een onvermijdelijk onderdeel van de bedrijfsvoering moest gaan worden.

Extra personeel

ACT-oprichters Janssen en Bastiaansen bouwden hun bedrijf uit tot inmiddels 280 werknemers die actief zijn in vrijwel alle milieumarkten. „De vraag blijft enorm groot. Bedrijven en overheden zoeken naar drastische ingrepen tegen klimaatverslechtering. Ook in coronatijd groeiden we door en hebben we 80 mensen kunnen aannemen”, zegt Bastiaansen.

„Met de investering hebben we de internationale kennis in onze markten om in meer landen te kunnen uitbouwen”, aldus Bastiaansen. Ook in Nederland zal ACT uitbreiden.

De oprichters houden hun meerderheidsbelang in ACT. Het minderheidsbelang ligt „ergens tussen 40 en 50%”, is wat Bastiaansen er maximaal over kwijt wil. Daarmee kunnen de grootaandeelhouders controle houden.

Het in Europa zeer actieve fonds Bridgepoint, met €27 miljard onder beheer, koopt met de overeenkomst het belang van Three Hills Capital volledig uit.

’Marktleider’

ACT Commodities claimt sinds de oprichting marktleider te zijn geworden als het gaat om duurzame energieoplossingen voor bedrijven.

„Wij verwachten dat de markt waarin ACT zich begeeft, de komende jaren snel zal groeien”, zegt Olivier van Riet Paap, hoofd-investeringsactiviteiten voor Bridgepoint in de Benelux over de overeenkomst die door Morgan Stanley is begeleid.

„Steeds meer landen en organisaties zijn bezig met het tegengaan van klimaatverandering en het versnellen van de energietransitie.”

Dit leidt tot meer regels in een al complexe markt. „Terwijl in de bestuurskamers de bereidheid tot verandering groeit”, stelt Van Riet Paap. ACT kan als marktleider met de injectie internationaal snel in het middensegment van bedrijven doorgroeien, stelt hij.