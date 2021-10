Britten krijgen mogelijk nog hogere prijzen voor de kiezen

De inflatie zal naar verwachting een stuk hoger uitvallen, dan de Britse centrale bank eerder had geraamd, zei Bailey in een interview met de Yorkshire Post.

Een stortvloed aan nieuws vorige week ondermijnde de oorspronkelijke visie van de Bank of England dat de prijsstijging van tijdelijke aard zou zijn. Zo is er een groot tekort aan chauffeurs waardoor tankstations en winkels niet bevoorraad kunnen worden. Verder speelt ook het gebrek aan werknemers in bijvoorbeeld de voedselindustrie een rol, zoals bij Britse slachterijen. Daarbovenop komen nog de effecten van de wereldwijde toeleveringsproblemen en materiaaltekorten en de brexit, waardoor er problemen zijn bij de grens met het importeren van producten uit de Europese Unie.

Op de financiële markten wordt er steeds meer rekening mee gehouden dat de Britse centrale bank de rente moet verhogen om de inflatie in toom te houden. „Uiteraard maak ik me zorgen over een inflatie die boven de doelstelling ligt”, zei Bailey in het zaterdag gepubliceerde interview. „We moeten in zekere zin voorkomen dat het een blijvend verschijnsel wordt, want dat zou natuurlijk zeer schadelijk zijn.”

Eerder deze week zei hoofdeconoom van de Britse centrale bank dat de huidige inflatiepiek in het Verenigd Koninkrijk langer zal aanhouden dan eerst werd gedacht. „Dit is een bijna ongekende reeks van gebeurtenissen”, erkende Bailey. „Die is nog niet voorbij, dat weten we nu. We moeten ons er doorheen slaan, en dat zullen we doen”, zo zegt Bailey.