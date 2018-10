’Premie hypotheekgarantie moet nog verder omlaag’

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) maakte vanochtend bekend dat de premie voor het ’vangnet’ van de huizenmarkt een klein stapje omlaag gaat. De NHG staat open voor huizenkopers die niet meer dan 290.000 euro uitgeven. Het fonds neemt de maandlasten over als de koper plotseling niet meer aan zijn maandlasten kan voldoen, bijvoorbeeld vanwege werkloosheid of een echtscheiding. Vanwege die garantie rekenen banken lagere rentes voor NHG-hypotheken.

Omdat steeds minder mensen een beroep doen op de hypotheekgarantie, maar de premie in de crisisjaren wel is verhoogd tot 1 procent van de koopsom, is de kas van het NHG-fonds „tot de nok gevuld”, aldus Eigen Huis. NHG-directeur Arjen Gielen stelde daar eerder dit jaar in De Telegraaf tegenover dat er tegenover die vollere kas ook hogere risico’s staan.

De verlaging van de premie scheelt huizenkopers een paar honderd euro: 2610 in plaats van 2900 euro bij een huis van bijna drie ton. Die moeten ze wel uit eigen zak betalen. Daardoor zullen veel starters ervoor kiezen om toch maar voor een licht hogere hypotheekrente te gaan, vreest Eigen Huis. Dat geld uit eigen zak hebben starters überhaupt nodig om het huis te kunnen betalen, en kan dan niet meer opgaan aan de kosten koper. „Dat is een slechte ontwikkeling die kan worden voorkomen door de premie veel meer te laten dalen.”

NHG-directeur Gielen zinspeelt vandaag al op verdere premieverlagingen na 2019. Dat stemt onder meer Mark de Rijke van adviesketen De Hypotheekshop hoopvol. „De hypotheekgarantie moet een buffer aanhouden, en geen oorlogskas. Wat mij betreft zou de premie dichter in de buurt van 0,5 procent kunnen liggen.” Ook De Hypotheker spreekt van „een mooie eerste stap”.