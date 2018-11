General Electric grijpt in bij stroomdivisie

De reorganisatie is een van de eerste concrete stappen van de pas aangetreden topman Larry Culp om het tij te keren bij GE. Ook wil hij het afstoten van onderdelen versnellen, liet hij weten. GE had eerder al aangegeven de verlichtingsdivisie en oliedochter Baker Hughes af te willen stoten. Het bedrijf verkocht al de gezondheidszorgdivisie en fuseerde zijn treinentak met concurrent Wabtec.

Onlangs kondigde GE al een afschrijving aan van een groot deel van de zogeheten goodwill op de stroomdivisie. Die bedroeg een kleine 22 miljard dollar in het derde kwartaal. Dat leidde tot een kwartaalverlies van 22,8 miljard dollar. De omzet kwam uit op 29,6 miljard dollar, ongeveer een miljard dollar minder dan in dezelfde periode vorig jaar.

Luchtvaarttak

De luchtvaarttak deed het wel goed bij GE. Het bedrijf kreeg een derde meer opdrachten voor vliegtuigmotoren binnen en voerde de omzet met 12 procent op. Olie- en gasdienstverlener Baker Hughes verhoogde de omzet met 7 procent op jaarbasis en boekte een winst van 13 miljoen dollar, waar vorig jaar nog 134 miljoen dollar verlies werd geleden.

Verder besloot GE het kwartaaldividend te verlagen naar 0,01 dollar per aandeel. Dat was 0,12 dollar per aandeel. Die verlaging zorgt voor een besparing van zo'n 3,9 miljard dollar per jaar.