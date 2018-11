Column: Trump heeft sleutel handelsconflict in handen

Aan het begin van het vierde kwartaal kregen Amerikaanse aandelen te maken met de langste reeks verliezen sinds Donald Trump president is. Daarnaast bereikten Europese aandelen het laagste punt in twee jaar tijd. Aandelen uit opkomende markten wisten zowaar een outperformance te realiseren, hoewel ook hun rendement negatief was. En Amerikaanse technologieaandelen bleven fors achter – voor de verandering.

Wil de markt hiermee zeggen dat we afstevenen op een dubbele klap? Aan de ene kant krijgen de winstcijfers last van de handelstarieven en aan de andere kant stijgt de inflatiedruk in de VS in rap tempo. Daardoor moet de Fed de rente verhogen, niet in lijn met de economische groei, maar om de inflatie te beteugelen. Heeft de markt zijn oordeel geveld? Nog niet. De handelsperikelen slepen inderdaad voort, maar er zijn nog helemaal geen onderhandelingen geweest. Dus die zijn ook nog niet stukgelopen.

De heffingen die daadwerkelijk zijn ingevoerd aan beide kanten, blijven behoorlijk beperkt. Zo wordt de verwachte impact voor China geschat op maximaal 0,5% tot 1% van het bbp. Wij denken dat deze impact gecompenseerd kan worden met binnenlandse stimuleringsmaatregelen.

Beleggers hebben zich waarschijnlijk gerealiseerd dat de ongunstige samenloop van omstandigheden voor aandelenmarkten buiten de VS – een agressievere Fed, aanhoudende handelsperikelen en geopolitieke zorgen – eigenlijk ook niet zo gunstig is voor Amerikaanse aandelen. De risicopremie op Amerikaanse aandelen is historisch laag ten opzichte van alle andere belangrijke aandelenmarkten. Daardoor kunnen we niet alleen de verkoopgolf verklaren, maar ook waarom sommige groeinamen in de VS (technologieaandelen) rake klappen kregen.

Houdt de zwakte aan? Belanden Amerikaanse aandelen in een bearmarkt en slepen ze andere markten mee in hun val? Ik heb geen glazen bol, maar ik denk dat het antwoord ‘nee’ is. President Trump is de Market Watcher Supreme en heeft de sleutel voor het handelsconflict in handen. De zwakte van de markt kan leiden tot meer stimulering of misschien zelfs een verzoenender toon richting China. De kritiek op Jay Powell zal wat minder subtiel zijn.

Er was veel aandacht voor de dip van de markt, maar het was vooral interessant om te zien dat waardeaandelen het nu eens beter deden dan groeiaandelen. Dit begon in het derde kwartaal en gold voor alle belangrijke aandelenmarkten, met uitzondering van de VS. Is dit dan de langverwachte wederopstanding van waardeaandelen? Er zijn argumenten voor een negatief antwoord op deze vraag, maar ook voor een positief antwoord. Aan de ene kant doen groeiaandelen het doorgaans goed in een laat stadium van de bullmarkt, waarin Amerikaanse aandelen zich nu bevinden. Maar aan de andere kant is de korting van waardeaandelen ten opzichte van groeiaandelen wereldwijd op het hoogste niveau sinds 2000. et zijn goede vriend president Xi aan de onderhandelingstafel zitten. En heel misschien doet hij hem zelfs een handreiking.

Fabiana Fedeli is Global Head of Fundamental Equities bij Robeco.