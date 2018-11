Novartis zet mes in medicijnonderzoek

Bij de negentig projecten zit onder meer onderzoek naar infectieziekten. ,,Het is niet dat het geen goede onderzoeken waren'', verklaart hoofd onderzoek Jay Bradner de stap. ,,Dit zijn geen slechte ideeën en veel ervan kunnen ergens toe lijden, maar ze gaan de levens van patiënten niet ingrijpend veranderen of passen niet meer in de focus van Novartis.''

Met de nauwere focus wil topman Vas Narasimhan de Zwitserse farmaceut competitiever te maken. Door stijgende onderzoekskosten en dalende investeringsopbrengsten hebben al meerdere farmaceuten hun onderzoeksportfolio tegen het licht gehouden.