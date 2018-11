Groeidomper stuwt rente Italië

De 10-jarige obligatierente in Italië steeg rond 13.00 uur met 12 basispunten naar 3,4% na de voorgaande dag nog te zijn gedaald in reactie op een meevallende kredietbeoordeling door S&P.

De stagnatie van de economische groei in Italië in het voorbije kwartaal wakkerde de zorgen bij beleggers aan over de houdbaarheid van de schuldenberg waar het Zuid-Europese land gebukt onder gaat.

Economen benadrukken dat de tegenvallende economische gang van zaken het moeilijker zal maken voor de Italiaanse regering om de eigen groeiprognoses te behalen.