Hogere winst en omzet Mastercard

De winst van de creditcardmaatschappij steeg in het derde kwartaal naar 1,9 miljard dollar, tegen 1,4 miljard dollar een jaar eerder. Mastercard zette over de afgelopen maanden een omzet in de boeken van 3,9 miljard dollar, van 3,4 miljard een jaar eerder. Het volume aan betalingen gemeten in dollars steeg met 13 procent terwijl het aantal transacties met 15 procent aandikte.

