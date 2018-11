Wall Street verwerkt weer cijferstroom

Qua bedrijfsfondsen weet onder meer Coca-Cola de aandacht op zich gericht. De frisdrankreus boekte de afgelopen maanden een hogere winst, geholpen door het mooie weer in Europa. Voedingsmiddelengigant Mondelez zette een lagere kwartaalomzet in de boeken, vooral door negatieve wisselkoerseffecten. Het bedrijf handhaafde zijn winstdoel.

Industrieel conglomeraat General Electric (GE) maakte bij de kwartaalupdate bekend in te grijpen bij zijn stroomdivisie. De tak wordt in tweeën gedeeld. Onlangs kondigde GE al een afschrijving aan van een groot deel van de zogeheten goodwill op de stroomdivisie. Die bedroeg een kleine 22 miljard dollar in het derde kwartaal.

Allergan

Botox-maker Allergan verhoogde de verwachtingen voor het hele jaar. Naast Botox brengen ook andere schoonheidsproducten meer geld in het laatje. Branchegenoot Pfizer is juist iets minder positief over de prestaties in 2018. Mastercard, dat meer winst boekte op een hogere omzet, zegt te blijven profiteren van de aanhoudende groei van betalingen met creditcards.

Chemiebedrijf LyondellBasell Industries, dat ook de boeken opende, zei positief gestemd te zijn over het lopende kwartaal. Cijfers van sportkledingmerk Under Armour lijken in goede aarde te vallen, het aandeel schoot in de voorbeurshandel omhoog.

Dow Jones

Verder zorgt overnamenieuws mogelijk voor reuring. Oliebedrijf Chesapeake Energy maakte bekend branchegenoot WildHorse Resource Development in te lijven voor een bedrag van bijna 4 miljard dollar inclusief schuld. Ook Tesla staat in de belangstelling. Topman Elon Musk kocht voor meer dan 9,9 miljoen dollar aan aandelen in van de autofabrikant.

De Dow-Jonesindex eindigde maandag 1 procent lager op 24.442,92 punten. De brede S&P zakte 0,7 procent tot 2641,25 punten. Technologiegraadmeter Nasdaq ging 1,6 procent omlaag tot 7050,29 punten.