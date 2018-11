'ING groeit verder in rumoerig kwartaal'

Het financiële concern heeft een rumoerig kwartaal achter de rug. ING schikte voor 675 miljoen euro met het Openbaar Ministerie (OM). Daarnaast betaalt ING de overheid 100 miljoen euro terug. De bank erkende te zijn tekortgeschoten bij het voorkomen van witwassen. De kwestie leidde tot veel politieke ophef en maakte ook de positie van financieel topman Koos Timmermans onhoudbaar.

De onderliggende baten schatten de analisten in doorsnee op bijna 4,5 miljard euro, tegen dik 4,4 miljard euro in het derde kwartaal van 2017. Daarop zal ING waarschijnlijk een onderliggende winst voor belastingen rapporteren van ruim 1,9 miljard euro, tegen bijna 2 miljard euro in dezelfde periode vorig jaar. De onderliggende nettowinst bedraagt volgens de analistenschattingen een kleine 1,4 miljard euro.

Handelsoorlog

Iets waar analisten tijdens dit cijferbericht op zullen letten is de handelsoorlog. Topman Ralph Hamers zei eind augustus dat hij merkte dat zakelijke klanten het conflict tussen de Verenigde Staten en China begonnen te voelen. Als financier van tal van bedrijven in de wereld vormt de handelsoorlog ook een risico voor de bank zelf. ING heeft bijvoorbeeld leningen uitstaan bij grote Amerikaanse multinationals en bij grote spelers uit de Europese auto-industrie. Ook de blootstelling aan de crisis in Turkije is een punt van aandacht. ING Turkije heeft onlangs nog een portefeuille slechte leningen verkocht.

Net als de andere grote banken in Nederland plukt ING al een tijdje vruchten van het aantrekken van de Nederlandse economie. Bij de tweedekwartaalcijfers meldde de bank wederom groei op het gebied van hypotheken en met kredieten voor het bedrijfsleven. Het concern hoefde ook minder geld opzij te zetten voor slechte leningen. De klantengroei bij de bank zat hem evenwel met name buiten de Benelux, in landen als Australië, Duitsland, Spanje en Polen.