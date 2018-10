Bitcoinplatform Coinbase haalt $300 miljoen op

Het Amerikaanse Coinbase, een grote verkoper van cryptomunten, heeft $300 miljoen extra opgehaald om het aanvaarden van digitale munten te versnellen, zo meldt The Financial Times.

Ondanks de stevige neergang van de cryptomunten sinds begin van dit jaar hebben beleggers nog steeds interesse om mee te doen met bedrijven actief in deze sector.

In de voorbije maanden kwam de bitcoin nauwelijks van zijn plaats mede in afwachting van het definitieve oordeel van de Amerikaanse waakhond SEC over het toestaan van ETF’s op bitcoin.