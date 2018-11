Column: De onmogelijke spagaat van Mark Carney

Mark Carney gaat donderdag samen met de rest van het bestuur van de Britse centrale bank een knoop doorhakken over de rente. Wanneer je naar de arbeidsmarkt kijkt, lijkt dat een wel heel makkelijke keuze te worden. De werkloosheid schommelt rond de 4%. Dat is het laagste niveau in ongeveer veertig jaar.

Het kost werkgevers steeds meer moeite om personeel te vinden. Hierdoor schoten de lonen in het afgelopen kwartaal met meer dan 3% omhoog. Meestal is dat een voorbode van een oplopende inflatie. In dit opzicht heeft Carney dan ook alle reden om de rente te verhogen.

Enorme verrassing

Ondanks de loongroei en de krappe arbeidsmarkt zou een rentezet donderdag toch als een enorme verrassing komen. Dat heeft alles te maken met de onzekerheid over de komende Brexit. Op 29 maart volgend jaar stapt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie (EU). Het is nog onduidelijkheid hoe de relatie tussen beide partijen er vervolgens uitziet.

Dat komt met name door de lastige situatie bij de grens tussen Noord-Ierland en Ierland. De EU zit niet te wachten op strenge grenscontroles, terwijl het Verenigd Koninkrijk er niets voor voelt om een achtervangnet te maken in de Ierse Zee.

Grote schaduw

De onzekerheid over de toekomst werpt steeds meer een schaduw over de Britse economie. Onlangs verlaagde de onafhankelijke denktank EY Item Club de groeiverwachting voor het lopende jaar van 1,4% naar 1,3%. Dat zou het laagste groeitempo zijn in bijna tien jaar tijd. Het gevaar bestaat dat consumenten en bedrijven uitgaven uitstellen als er niet snel uitzicht komt op een fatsoenlijke Brexit-oplossing.

In dit scenario dreigt 2019 helemaal een vervelend jaar te worden voor de Britse economie. Carney wil niet het risico lopen dat hij de zaken verergert, als hij de al bescheiden groei met een renteverhoging verder afremt.

Pond onder druk

Het uitblijven van toenadering tussen beide Brexit-kampen zorgt ervoor dat de kans op een Britse renteverhoging snel afneemt. Half oktober rekenden economen er per saldo op dat de rente tijdens de komende twaalf maanden ten minste één keer zou worden opgeschroefd. Nu is die kans net iets meer dan 50%.

Op valutamarkten komt de Brexit-onzekerheid en de afnemende kans op een rentezet het pond de afgelopen weken al op een verlies van 2% ten opzichte van de euro te staan.

De munt kan verder onderuit gaan als Carney zijn zorgen over de Brexit nadrukkelijk naar voren brengt.

Laurens Maartens (laurens.maartens@nbwm.nl) is valuta-expert bij de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij. Hij is in 1998 zijn loopbaan begonnen bij de Zwitserse bank UBS. Sindsdien is hij werkzaam geweest bij verschillende partijen in binnen- en buitenland. Hij geeft commentaar op de actuele valutaontwikkelingen in kranten, op websites en op de radio. Daarnaast-verzorgt hij lezingen en trainingen voor ondernemers op het gebied van valutamanagement. Hij drukt daarbij deelnemers op het hart om vooral te kiezen voor eenvoudige en goedkope valutaproducten. Deze column geeft zijn persoonlijke mening weer. Deze informatie is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen via de Nederlandsche Betaal & Wisselmaatschappij NV.