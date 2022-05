Ferrari zet met run op sportwagens recordcijfers neer

Ferrari spreekt opnieuw van recordcijfers, na een ook al ongekend goed 2021. „Dit jaar wordt gekenmerkt door verschillende geopolitieke onzekerheden, maar ik blijf optimistisch over de vooruitzichten van het bedrijf”, aldus Vigna.

Ferrari’s extra omzet in de eerste drie maanden van dit jaar kwam vooral op het conto van China, Hongkong en Taiwan. In die landen werden 47% meer auto’s verkocht. De best presterende modellen zijn de Roma en de SF90, een hybride. Ongeveer een op de zes verscheepte wagens is nu een hybride. Het bedrijf wil daar onder leiding van Vigna meer werk van maken, net als van compleet elektrisch.

Remproblemen

De nettowinst van Ferrari steeg met 16%, maar beleggers waren niet bepaald onder de indruk. Het aandeel eindigde op de beurs in Milaan 5,6% lager. Analisten hadden het over ’saaie’ kwartaalcijfers.

Bij de presentatie opmerkelijk genoeg geen woord over mogelijke remproblemen. Vanuit China kwamen vorige maand berichten over een terugroepactie van ruim tweeduizend auto’s. Het gaat daarbij om verschillende versies en daarmee om bijna alle Ferrari’’s die de afgelopen drie jaar in China zijn verkocht.

Voormalig Ferrari-baas Amedeo Felisa gaat intussen aan de slag als topman bij het Britse Aston Martin. Het bedrijf hoopt dat hij het succes van Ferrari kan herhalen en de Britten kan helpen bij het zetten van de stap naar elektrisch rijden.