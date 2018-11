Familiebedrijf met start-upgevoel

Schijvens ontwerpt en produceert werkkleding voor bedrijven in de retail, logistiek, bouw, industrie en facilitaire dienstverlening, zoals Hema, CSU, Kruidvat, Praxis, Etos en Qatar Airways. De focus ligt op sociale en circulaire bedrijfsvoering. Dat is hard nodig, vindt Shirley (42). „De textielindustrie is de op één na vervuilendste industrie ter wereld.”

Petflessen

Het bedrijf richt zich op recycling van de afgedankte kleding van klanten. „In onze fabriek verwerken we dit, samen met oude petflessen, tot nieuw garen”, vertelt Schijvens. Inmiddels is 25% van de kleding volledig gerecycled: over twee jaar moet dat 100% zijn.

De onderneemster staat niet alleen in haar missie om het bedrijf te verduurzamen. Haar man Jaap Rijnsdorp, die algemeen directeur is, deelt haar idealen. Haar broer Hugo is mede-eigenaar, maar alleen procesmatig bij het bedrijf betrokken. „Hij geeft alleen zijn mening en advies als wij er om vragen.”

Borreltje

Dat geldt ook voor vader Tino, die het bedrijf in 2005 aan zijn kinderen overdroeg. „Maar hij is nog erg bij het bedrijf betrokken. We hebben een bar op ons kantoor en hij komt elke dag een borreltje drinken. Hij weet precies wat er speelt.”

Ondanks het ‘startup-gevoel’ is Schijvens echt een familiebedrijf. „Het klinkt misschien cliché, maar ik heb dit bedrijf in bruikleen. Ik wil het gezond houden voor de volgende generatie en dat gaat nooit lukken als we niet voor de duurzame, circulaire weg kiezen.”