Innoveren in de fietsmarkt

„De fietsindustrie is zo conservatief”, vertelt Klant over de markt. „Hoewel de wereldwijde fietsmarkt, inclusief accessoires, goed is voor ruim €60 miljard, is er slechts een handjevol bedrijven dat een omzet boven de €1 miljard heeft. Tienduizenden bedrijfjes brengen fietsen op de markt, maar van innovatie is geen sprake. Daarom is er ook geen echte dominante speler. Met de introductie van de iPod wist Apple bijvoorbeeld binnen een jaar 70% van de markt van mp3-spelers voor zich te winnen.”

Tandwielen

Met innovatie en technologie wil Klant samen met zijn compagnon Woud Vleugel een nieuw fietsenmerk opbouwen. „Jaren geleden hebben we al onderzoek gedaan naar aandrijfsystemen. Huidige systemen functioneren met meerdere tandwielen en dat is helemaal niet zo efficiënt. Als je voor en achter slechts één tandwiel hebt dat groter en kleiner kan worden, heb je aan twee stuks voldoende.”

Het uiteindelijke doel van het duo is het op de markt brengen van complete fietsen waar alle innovaties in samenkomen. „Fietsen waar alles volledig geïntegreerd is en het van voor naar achter klopt. We hebben al veel ontwikkelingswerk gedaan, dus ik hoop dat de eerste racefiets eind 2020 gereed is.” Als het aan Klant ligt, blijft het niet bij racefietsen, maar volgen ook mountainbikes, stadsfietsen en e-bikes.

Sensoren

Het geheim van de betaalbare powermeter schuilt in de gebruikte sensoren. Die zijn tien keer zo duur als de detectoren die de rest van de industrie gebruikt, maar kunnen wel machinaal aangebracht worden. „In de industrie plakken ze de sensoren er met de hand op waardoor de positie van elk product verschilt. Met algoritmes moet dit gecorrigeerd worden. De software moet dus voor elk apparaat aangepast worden.”

Klant ontwierp eerder windturbines en werd door de sensoren op turbinemotoren op het idee voor de powermeter gebracht. „Die sensoren worden net als bij powermeters warm, maar worden er in een cleanroom machinaal opgezet. Als het daar kan, waarom dan niet in een powermeter?”

Cadeau

Hoewel de gebruikte sensoren dus duurder zijn, kan door het efficiëntere productieproces de prijs lager worden gehouden. Een ander voordeel aan het apparaat van iQ2 is dat het universeel is. „Andere powermeters passen vaak alleen op een bepaald merk en model fiets. Die van ons kun je rustig cadeau geven, ook als je geen verstand hebt van fietsen. Hij past op elke racefiets en mountainbike.”