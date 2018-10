Topman Easy Life vast in faillissementsgijzeling

Ⓒ ANP XTRA

DEN BOSCH (ANP) - Voormalig directeur John W. van beleggingsfonds Easy Life is na zijn arrestatie vorige week overgeplaatst in een zogenoemde faillissementsgijzeling. De curator in zijn persoonlijke faillissement heeft daarom gevraagd omdat hij meent dat de veroordeelde topman van het frauduleuze investeringsfonds niet voldoet aan zijn inlichtingenplicht.