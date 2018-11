Vastned scherpt verwachtingen aan

Vastned verwacht dit jaar een direct resultaat tussen 2,15 euro en 2,20 euro in de boeken te zetten. Eerder ging het nog om een bandbreedte tussen de 2,10 euro en 2,20 euro per aandeel. Het vastgoedfonds stelt een dividend voor heel 2018 voor van 2,05 euro per aandeel.

Vastned sloot in de eerste drie kwartalen van het jaar 59 nieuwe huurcontracten af voor in totaal 8,2 miljoen euro. Bij nieuw afgesloten contracten voor winkelpanden op A-locaties stegen de huren gemiddeld 2 procent. De huren van alle nieuwe contracten bij elkaar lagen 0,9 procent lager. Van alle nieuwe huurcontracten werden er 16 in het derde kwartaal afgesloten, voor een totaalbedrag van 1,1 miljoen euro.

Salvatore Ferragamo

De bezettingsgraad van de gehele portefeuille van Vastned liep in de eerste drie kwartalen terug tot 96,3 procent aan het einde van september, tegen 98,1 procent aan het einde van 2017. Dat kwam onder meer door het vertrek van luxemodeketen Salvatore Ferragamo uit een pand in Madrid. Vastned verwacht hier nog dit jaar een nieuwe huurder voor te hebben gevonden.

Over het direct resultaat in het derde kwartaal doet Vastned geen mededelingen.