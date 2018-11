Sterkste kwartaalgroei L'Oréal in 10 jaar

De totale omzet klom met meer dan 6 procent tot bijna 6,5 miljard euro. Volgens het bedrijf liepen vooral in het Verre Oosten, met name China, de zaken goed. Ook in Noord-Amerika werden meer producten verkocht, maar in West-Europa was een lichte omzetdaling te zien.

Over de eerste negen maanden van dit jaar boekte L'Oréal een omzet van bijna 19,9 miljard euro.