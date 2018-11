'Apollo dicht bij overname Arconic'

Arconic werd in november 2016 afgesplitst van aluminiumconcern Alcoa. Volgens de ingewijden voeren Apollo en Arconic vergevorderde onderhandelingen en kan volgende week een deal worden bereikt. Apollo zou een investeerdersgroep van onder meer Blackstone, Carlyle en Onex hebben verslagen in de overnamestrijd. In de handel nabeurs op Wall Street ging de koers van Arconic duidelijk omhoog door het bericht.

