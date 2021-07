Tiental regelingen om kosten huis energiezuiniger te maken en toch maken we er weinig gebruik van

Premium Verhalen achter het nieuws

Karin in Singapore: ‘Ze kunnen expats het land uit zetten als ze zich niet aan de regels houden’

In de rubriek ’Corona in…’ bespreken we de coronasituatie in het buitenland, door de ogen van een VROUW-lezeres. Vandaag Karin van den Boom (32). Ze woont in Singapore met haar man Willem (28). Sinds vorige maand is Singapore weer in lockdown. „Ik vind het wel een beetje overdreven, er zijn nog niet...