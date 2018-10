AOW als spaarpot voor de oude dag

„Alle werkenden krijgen de mogelijkheid om extra AOW aan te kopen en dat vervolgens opzij te zetten in een persoonlijk potje”, zegt Charles Verhoef van zzp-organisatie Zelfstandigen Bouw, een van de initiatiefnemers. Zij lieten al eerder een proefballon van dit voorstel op en hebben nu een definitief plan ingediend bij de minister.

Aanvullend pensioen

Het komt erop neer dat mensen de keuze moeten krijgen om via de AOW een aanvullend pensioen op te bouwen, in plaats van via verplichte deelname aan het pensioenfonds. Wie 40 jaar lang 200 euro per maand opzijzet, krijgt na pensionering ruim 450 euro per maand aan extra AOW-uitkering, rekent Verhoef voor.

De ’AOW+’ biedt werkenden volgens Verhoef zekerheid over de hoogte van hun toekomstige pensioen. Hij stipt ook aan dat het voor zelfstandigen en mensen die veel van baan wisselen ook een transparante manier van pensioen opbouwen is.