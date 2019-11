Goldman Sachs positief over Britse aandelen

Londen - De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs is positief gestemd over aandelen van Britse bedrijven die zijn gericht op de binnenlandse markt in Groot-Brittannië. Goldman denkt dat die bedrijven kunnen profiteren van de verminderde onzekerheid rond de brexit en de verkiezingsbeloftes van de grote Britse politieke partijen om veel te investeren in de eigen economie.