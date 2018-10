Jubilerende bitcoin breekt bankenmonopolie

Woensdag precies tien jaar nadat de ’whitepaper’ van de nog altijd onbekende Satoshi Nakamoto via een bescheiden gedeelde mail verscheen, is zijn systeem niet te kraken gebleken.

Maar het heeft bewezen zeer waardevol te zijn in een wereld waarin internet dominant is en vertrouwen steeds belangrijker wordt, stelt Robert-Reinder Nedervoet van cryptoplatform Bitmoney. „Alles wat we doen is eigenlijk een geschenk van hem.”

De publicatie van Nakamoto’s whitepaper in 2008 noemt hij „een ongelooflijke openbaring.” We moeten erop kunnen vertrouwen dat centrale banken, zo schreef Nakamoto, de waarde van hun valuta niet op het spel zetten.

Vertrouwen geschonden

„Maar de geschiedenis zit vol met schendingen van dat vertrouwen.” Zijn systeem moest een alternatief, een decentraal systeem zijn. Het wordt door miljoenen mensen met hun pc en een softwarecode in de lucht gehouden. Een hack bij de een kan het systeem niet onderuit trekken.

Bitcoin kent enorme prijsschommelingen. Ⓒ FOTO ROBERT HOETINK

Alle aan- en verkopen van munten - maar ook een blok software die een vastgoedtransactie- of autoverkoop vertegenwoordigt - worden uniek, en voor iedereen transparant vastgelegd in het digitale logboek blockchain.

Bitcoin, crypto’s en blockchain snijden overal de duur betaalde tussenpersonen eruit. Inmiddels zijn er 1650 cryptomunten en dragers van informatie. Op de blockchain is dus ook te zien dat Nakamoto zijn bitcoins nooit heeft aangeraakt.

Complex

De waarde zit niet alleen in de bitcoin, stelt crypto-expert Colin Meulema. „Bitcoin is de grondlegger van een nieuwe manier van denken over hoe macht anders ingedeeld wordt. Banken, centrale banken verliezen daarin terrein. Gebruikers krijgen meer macht. Het blijft complex, we zijn daarin nog maar aan het begin. Maar de voortekenen zijn goed.”

Dat oude instituten als IBM, Deloitte, Fidelity en Goldman Sachs miljoenen steken in Nakamoto’s blockchain, bewijst voor Meulema het bestaansrecht. Het imago van de bitcoin, die zich na een piekprijs van ruim$19.000, in de winter bevindt met een prijs rond $6300, wordt overschaduwd door hacks van platforms waarop de munt is verhandeld. De blockchain is daarvan gevrijwaard.

Kerstcadeautje

Het is daarmee inmiddels een degelijk alternatief voor het falende financiële systeem, zegt Nederhoed. Nederhoed: „Het heeft het zich vooral als ontpopt als nieuw digitaal goud. Goud is voor centrale banken normaal gesproken de reserve, de bitcoin wordt de reserve voor de gewone mens. Wat internet heeft gebracht voor onze samenleving, dat gaat bitcoin aan waarde overdragen. Het is net zo toegankelijk als email. Satoshi heeft zich teruggetrokken; het is verder aan mensen zelf. En dat werkt.”

Kort voor de verjaardag van bitcoin kregen handelaren in de cryptomunt in Berlijn al een verjaardagscadeautje: op 25 september oordeelde de hoogste regionale rechtbank in Berlijn dat Bitcoin geen financieel instrument is, en dat handel in Bitcoin onder de Kredietwesengesetz dus geen vergunningen vereist.

Volgens advocatenkantoor Jones Day zet dat de deur open voor een ongereguleerd bestaan van cryptomunten in Duitsland.