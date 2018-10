Extra AOW aankopen

Initiatiefnemers Charles Verhoef van zzp-organisatie Zelfstandigen Bouw, hoogleraar internationaal pensioenrecht Hans van Meerten en pensioenconsultant John Westerbrink stellen dat een individueel AOW-potje grote voordelen heeft ten opzichte van het opbouwen van een aanvullend pensioen bij een pensioenfonds. Zij roepen het kabinet dan ook op haar verantwoordelijkheid te nemen bij het creëren van een eigentijdse pensioenregeling.

„Alle werkenden krijgen de mogelijkheid om extra AOW aan te kopen en dat vervolgens opzij te zetten. Het is dus een persoonlijk AOW-potje dat niet gefinancierd wordt uit het omslagstelsel”, zegt Verhoef. Hij opperde het idee van ’AOW+’ al eerder in deze krant en dient zijn plan nu definitief in bij minister Koolmees (Sociale Zaken).

Meer zekerheid

Volgens de voorzitter van Zelfstandigen Bouw krijgen werkenden met extra AOW veel meer zekerheid over hun oudedagvoorziening en zijn ze niet meer afhankelijk van pensioenfondsen. „Met deze AOW+-regeling hebben mensen de zekerheid over de hoogte en de waardevastheid van hun extra pensioen. De hoogte is niet afhankelijk van de rentestand of het rendement uit beleggingen zoals bij pensioenfondsen.”

Verhoef meent verder dat de systematiek van deze zogenoemde tweede pijler failliet is. „De arbeidsmarkt is de afgelopen decennia veranderd, maar het pensioenstelsel is daar niet in meegegaan. De tweede pijler gaat nog er steeds vanuit dat een werknemer gedurende zijn carrière één vaste baan heeft bij dezelfde werkgever. De complexiteit van de aanvullende pensioenregelingen in ons land heeft ertoe geleid dat het vertrouwen in pensioenfondsen zich op een zeer laag niveau bevindt.”

Overzichtelijker

De nieuwe regeling is volgens Verhoef dan ook veel toegankelijker en overzichtelijker. Zo kunnen werknemers, zzp’ers, directeur-grootaandeelhouders en flexwerkers er gebruik van maken. Verder is er maar één uitvoerder, waardoor het wisselen van baan niet tot grote problemen leidt, zoals extra kosten of ingewikkelde waardeoverdrachten.

De initiatiefnemers hebben nog geen idee wat er met het geld in al die individuele AOW-potjes moet gebeuren. „De uitvoerder krijgt het geld onder beheer, maar het is niet vanzelfsprekend dat er wordt uitgegaan van een dik beleggingsresultaat zoals bij pensioenfondsen het geval is. Daar moeten we nog eens goed naar kijken.”

De discussie over de toekomst van ons pensioenstelsel duurt al enkele jaren. De sociale partners zijn nog steeds in onderhandeling over de pensioenen. Onlangs lekte er een conceptakkoord uit, waarin onder meer wordt ingezet op een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, meer ruimte om eerder stoppen met werken mogelijk te maken en een verplicht pensioen voor zzp’ers.

Rekenrente

Toch lukt het werkgevers en vakbonden niet om tot een definitief akkoord te komen aangezien de standpunten over de verschillende onderwerpen ver uiteen liggen. Zo eisen de FNV, CNV en VCP ineens dat er een hogere rekenrente wordt gehanteerd.

De vakbonden willen zo voorkomen dat er tussen generaties verschillen ontstaan in het pensioen. Koolmees en De Nederlandsche Bank zijn juist uitgesproken tegen een hogere rekenrente.

„Dit geeft aan dat er geen nieuw pensioenstelsel gaat komen. Een pensioenakkoord is verder weg dan ooit”, zegt Verhoef. „Ik verwacht dan ook dat ons voorstel kan bijdragen aan een nieuw helder stelsel waarin mensen weer vertrouwen krijgen.”