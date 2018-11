Flinke winstgroei voor Standard Chartered

De winst voor belasting van het financiële concern kwam uit op bijna 1,1 miljard dollar. Dat is meer dan kenners in doorsnee hadden voorzien en ruim 31 procent meer dan een jaar eerder. Topman Bill Winters zei alert te zijn en te blijven voor geopolitieke onzekerheden die zijn markten raken.

StanChart heeft zijn hoofdkantoor in het Verenigd Koninkrijk maar is vooral groot in Azië, het Midden-Oosten en Afrika. De bank kreeg het de afgelopen jaren zwaar te verduren. Het financiële concern kreeg onder meer stevige boetes in de VS vanwege het overtreden van handelssancties. Daarnaast werden er grote verliezen geleden op riskante leningen.