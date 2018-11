Nikkei sluit grillige beursmaand hoger af

De Nikkei-index in Tokio ging 2,2 procent hoger de dag uit op 21.920,46 punten. De Japanse hoofdindex verloor desondanks in de grillige beursmaand oktober ruim 9 procent. Sony won 4,7 procent. De Japanse elektronicagigant is positiever geworden over zijn financiële prestaties dankzij sterke resultaten in het afgelopen kwartaal. Chiptester Advantest verhoogde eveneens zijn winstverwachting en werd beloond met een koerswinst van bijna 13 procent. Spelcomputermaker Nintendo zakte 0,3 procent na tegenvallende kwartaalcijfers.

De beurs in Shanghai stond tussentijds 1,5 procent in de plus en de Hang Seng-index in Hongkong klom 1 procent. Uit cijfers van de Chinese overheid bleek dat de bedrijvigheid in de industrie van het land in oktober minder sterk is gegroeid dan verwacht.

De All Ordinaries in Sydney eindigde 0,4 procent hoger. De Kospi in Seoul klom 0,5 procent. Zwaargewicht Samsung verloor 0,4 procent. Het Zuid-Koreaanse technologieconcern boekte een recordwinst in het afgelopen kwartaal, maar waarschuwde voor zwakkere resultaten in de toekomst.