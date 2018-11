Pearle-moeder GrandVision blijft groeien

GrandVision breidde zijn aantal winkels wereldwijd uit tot 7041 aan het einde van september, oftewel 39 meer dan in juni. De totale opbrengsten stegen in het derde kwartaal met ruim 10 procent tot 948 miljoen euro. Op eigen kracht, dus zonder effect van overnames, ging het om een omzetgroei van net geen 6 procent. Volgens topman Stephan Borchert is dat de grootste kwartaalgroei in drie jaar tijd.

In de zogeheten 'grote vier markten', waar Nederland onder valt, profiteerde GrandVision van een grote vraag naar zonnebrillen in de zomermaanden. Het hardst groeide het concern evenwel in Azië en Noord- en Zuid-Amerika. GrandVision kondigde onlangs aan vooral in die nieuwe in te zetten op groei door fusies en overnames.

Het aangepaste operationele resultaat (ebitda) steeg met een kleine 7 procent tot 156 miljoen euro. De winstmarge kromp daarentegen, doordat de integratiekosten van de onlangs overgenomen keten Tesco Opticians op het resultaat drukten. GrandVision handhaaft de verwachtingen voor het hele boekjaar 2018. Het optiekconcern rekent onder meer op een groei van de omzet en operationele winst tussen de 5 en 9 procent.