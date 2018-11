Banco Santander voert winst flink op

Onder de streep hield Banco Santander bijna 2 miljard euro over. Dat is zo'n 36 procent procent meer dan in het derde kwartaal van 2017 in de boeken ging. Vooral op de thuismarkt liepen de zaken goed. De Britse tak van de bank kampte door de aanstaande brexit wel nog steeds met lastige marktomstandigheden.

Het Spaanse financiële concern presteerde niet alleen beter dan analisten hadden voorzien, de stevige winstsprong stelde Banco Santander ook in staat om zijn eigen kapitaalbuffer aanzienlijk te verbeteren. Dat laatste wekt bij beleggers weer de verwachting op dat er binnenkort een grote aandeleninkoop aankomt.