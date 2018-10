State of Art-oprichter Albert Westerman overleden

Albert Westerman is een telg uit een textielfamilie uit de Achterhoek. Zijn vader startte in 1936 een brei-atelier, waar tot 1980 tientallen miljoenen babykleertjes werden geproduceerd.

In 1986 richtte Westerman het casual-herenmodemerk State of Art op. In veel grote plaatsen in Nederland is een State of Art-winkel gevestigd. State of Art bleek bestand tegen de opkomst van online shoppen, terwijl concurrerende merken als McGregor en Gant in Nederland door faillissementen werden getroffen

V.l.n.r. Albert Westerman, oud-Formule 1-coureur jhr. Gijs van Lennep, oud-premier Jan Peter Balkenende en Alberts dochter Evelyne bij de Mille Miglia in 2011. Ⓒ TLG

Westerman was een groot Porsche-verzamelaar en fervent rallyrijder. De ondernemer bezat een collectie van wel dertig klassieke Porsches, waaronder zeer bijzondere exemplaren. Die zette hij onder meer in bij de beroemde Italiaanse klassiekerrally Mille Miglia, waarvan hij jarenlang hoofdsponsor was. Dan stond het grote plein in de startplaats Brescia vol met State of Art-tenten met Nederlandse gasten. Zijn voor een miljoen euro verzekerde Porsche 550 Spyder 1550 RS uit 1955 was er een van de blikvangers. Hij had liefst drie 550’s.

De prinsen Maurits en Bernhard in 2011 aan de start van de Mille Miglia in een Porsche 550 Spyder 1550 RS uit 1955 van Albert Westerman. Ⓒ Telegraaf

Veel prominente autovrienden, onder wie premier Jan-Peter Balkenende, presentator Chris Zegers en prins Bernhard jr., mochten zijn Porsches lenen voor deelname aan de Mille Miglia. Ook de Zweedse prins Carl-Philip leende eens een Porsche voor de rit. Maar voor de ondernemer Westerman was zijn kostbare Porsche- en rally-avontuur ook een goede zakelijke keus. Veel van de State of Art-kleding en marketing staat in het teken van klassieke auto’s en rally’s.