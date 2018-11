De obligaties geven 6 procent rente over een periode van 5 jaar. Volgens Fastned hebben nu in totaal 5000 mensen geïnvesteerd in het bedrijf. In totaal telt Fastned nu 78 stations in Nederland en Duitsland. Daarnaast zijn er 15 stations in aanbouw.

Elke ochtend het laatste financiële nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik