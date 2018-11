'Damrak begint hoger aan drukke cijferdag'

Speciaalchemieconcern DSM zag de omzet in het derde kwartaal met 6 procent stijgen. Het onderliggende bedrijfsresultaat nam met 11 procent toe. Het bedrijf bevestigde zijn eerder afgegeven prognoses voor het hele jaar. Wolters Kluwer realiseerde in de eerste negen maanden van het jaar een autonome omzetgroei van 4 procent. De informatieleverancier handhaafde daarnaast zijn margeverwachting voor 2018.

Air France-KLM zag de omzet in het derde kwartaal met 4 procent groeien. Het operationele resultaat viel 77 miljoen euro lager uit op krap 1,1 miljard euro, vooral door gestegen brandstofkosten en negatieve wisselkoerseffecten.

ABN AMRO

GrandVision zette in het derde kwartaal een hogere omzet in de boeken. Het moederconcern van optiekketens als EyeWish en Pearle opende nieuwe winkels en verkocht ook online flink meer brillen. Bouwbedrijf Heijmans zei in een handelsupdate dat het blijft profiteren van gunstige marktomstandigheden. Verder gaf de onderneming aan ver voor te lopen met het terugbetalen van een lening.

ABN AMRO staat eveneens in het nieuws. Volgens De Telegraaf eist Diamantair Eurostar Diamond Trader in een civiele zaak 672 miljoen dollar van de bank voor 'veroorzaakte schade'. Het bedrijf zegt tien jaar geleden door de bank voor een herfinanciering in een op het eiland Jersey gevestigde kredietval te zijn gelokt.

Vastned

Aperam kwam dinsdag na de slotbel al met cijfers. Het roestvrijstaalconcern behaalde afgelopen kwartaal een lager bedrijfsresultaat. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen te kampen met extreem uitdagende marktomstandigheden, vooral vanwege de importheffingen die de Verenigde Staten en de Europese Unie wederzijds hebben ingevoerd op staal en aluminium.

Winkelvastgoedfonds Vastned scherpte zijn verwachtingen voor het direct resultaat per aandeel in heel 2018 naar boven toe aan. Topman Taco de Groot sprak van goede resultaten in de eerste negen maanden van het jaar, hoewel winkeliers voorzichtiger zijn geworden met het openen van nieuwe vestigingen.

De euro noteerde op 1,1337 dollar, tegen 1,1355 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 66,74 dollar. Brentolie klom 1 procent in prijs en kostte 76,67 dollar per vat.