Column: Rally in verschiet voor ABN Amro

Een trendfase wordt herkend aan een serie hogere toppen en hogere bodems, of andersom, netjes boven of onder een gemiddelde lijn die zelf ook een positieve of negatieve hellingshoek toont. Op de chart van ABN Amro is goed te zien hoe in de periode september 2016 – mei 2018 een stijgende trend valide was. In mei van dit jaar werd het ritme onderbroken door de lagere top op €24,80. Welnu, een lagere top in een uptrend impliceert verzwakking, hetgeen direct leidde tot een trendbreuk en een breakout tot €20,95. Nu leidt een trendbreuk niet meteen tot een trendomkeer, daar moet meer voor gebeuren. Na een breakout volgt een pullback, ofwel een reactie beweging tot aan de gepasseerde gemiddelde lijn. Dit was de recente opleving van €20,95 naar circa €23,50 tot €24,00. Tot zover een klassiek patronenspel.

Trading range

Na de pullback namen de beren het heft in handen door in tijd van vier weken de koers weer terug te drukken naar de eerder genoemde €20,95 steunzone. Je zou zeggen, een mooie berendreun om daarmee een serie lagere toppen en lagere bodems te starten, jazeker, een dalende trendfase. Maar dit laatste is een te snelle conclusie. De candles onder de gemiddelde lijn tonen slechts één top en één bodem en de kans is aanwezig dat er een tweede bodem komt op €24,95. De huidige daling is namelijk vrij fors en past eerder bij de contouren van een trading range dan van een trending fase. De indicatoren sturen aan op meer berendruk, dus die onderschrijven nog niet dat er weer bij de groene steunstreep gebodemd kan gaan worden.

Van €21 naar €25

Als de spelers daadwerkelijk van plan zijn om een trading range te vormen, ofwel een zijwaarts koersverloop tussen min of meer horizontale steun en horizontale weerstand, dan zullen zij deze week of anders volgende week een witte candle moeten plaatsen nipt boven €20,95. Dat is immers de eerste indicatie van bodemvorming en derhalve de aanzet om een rally in gang te zetten naar de bovenkant van de range op afgerond €25,00, waar dan voor de tweede maal een top gevormd kan worden, begrijpt u? Dus bij een witte candle herbergt de grafiek een uitnodiging voor swing traders om mee te liften van €21 naar €25. Bij overtuigende koersvorming onder €20,95 vervalt het geschetste steunscenario, maar dat had u natuurlijk al begrepen.

Nico Bakker (www.nicoprbakker.nl) is directeur/eigenaar van BTAC Visuele Analyse en als zelfstandig consultant gelieerd aan BNP Paribas Markets (www.bnpparibasmarkets.nl).

De informatie in deze publicatie is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere belegging die u overweegt, dient u te toetsen aan uw persoonlijk beleggersprofiel of te bespreken met uw beleggingsadviseur. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De standpunten en vooruitzichten van Bakker geven zijn technische mening weer over het betreffende item in zijn hoedanigheid als technisch analist en consultant. Zijn beloning staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten in deze publicatie.