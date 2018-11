Telefónica scoort met voetbal

De concurrentie is erg groot in Spanje sinds Másmóvil Ibercom eind 2016 als vierde partij de markt betrad. De laatste tijd lijkt het tij voor Telefónica evenwel te keren. Dat komt doordat rivaal Vodafone in Spanje stopt met het aanbieden van de belangrijkste voetbalwedstrijden. Daardoor stappen veel Vodafone-klanten over naar concurrenten die wél voetbal uitzenden.

Telefónica rekent vanaf nu op 2 procent omzetgroei in 2018. Dat was eerst 1 procent. Overigens zakten de opbrengsten afgelopen kwartaal met dik 8 procent op jaarbasis, naar 11,7 miljard euro. Op eigen kracht ging de omzet daarentegen bijna 3 procent omhoog. De nettowinst dikte daarbij met bijna 36 procent aan tot ruim 1,1 miljard euro.