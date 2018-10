Shell en Aalberts flitsen op groen Damrak

De AEX-index eindigde 1,6% hoger op 518,71 punten. De dramatisch verlopen beursmaand oktober, die voor de AEX van start ging bij een stand van 550 punten, is daarmee toch positief afgesloten.

De Midkap noteerde 2,4% in de plus op 736,60 punten.

De koersenborden in Frankfurt (+1,6%), Londen (+1,4%) en Parijs (+2,3%, met een uitschieters van Airbus en Dassault) kleurden bij het slot ook groen.

Italië stelde niet gerust: de centrale bank waarschuwt voor schade door de oplopende rente die het land moet betalen.

De Amerikaanse beurzen koersten onverminderd op winst. Het ADP-banencijfer met 227.000 nieuwe functies over afgelopen maand lag boven verwachting.

De euro zakte met 0,2% tot $1,1313 tegen de dollar, het laagste niveau dit jaar.

Voorzichtig

„Het sentiment kantelt even, van risicomijdend naar risk-on”, zegt beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING INvestment Office). „Beleggers kijken nu meer naar kwartaalcijfers. Die zijn gemiddeld goed. Facebook en Amazon zetten de toon, alle techaandelen doen het nu beter dan ik in tijden heb gezien. Macrozorgen zoals over Italië gaan naar de achtergrond.”

De meer cyclische sectoren, energie, basismaterialen trekken de kar, aldus Wiersma. „De soep van de correctie afgelopen weken wordt niet zo heet meer gegeten. Dit jaar is de winst weg, maar iedereen kijkt vooruit: in 2019 blijft er met meer minder groei toch goed vooruitzicht voor aandelen”, zegt de strateeg.

„De beurs gaat mee op de gemaakte winsten vanuit Amerika. Het is herstel, maar ik blijf toch op mijn hoede. We zijn door een aantal technische grenzen gezakt. Het is allerminst gezegd dat dit bestendige groei op de beurs is nu de economie overal aan het afzwakken is”, zegt Cees Smit van Today’s, actief in vermogensbeheer.

Hij ziet in de huidige koersen dat beleggers in aandelen snel nog wat winst proberen te pakken op nieuwe kwartaalbedrijfsresultaten. „Mensen kijken erg naar het sentiment.”

Aalberts koning

In de AEX bleef Aalberts Industries de grootste stijger met een plus van 3,6%. Een directe aanleiding is er niet. Wel gaat het gerucht van een naderende adviesverhoging. Philips ging met 3,1% winst mee.

Lampenfabrikant Signify (+2,3%) en uitzender Randstad (+2,8%) waren eveneens in trek.

Zwaargewicht Royal Dutch Shell werd 3,2% meer waard. Shell komt donderdag met kwartaalcijfers.

ASML steeg 2,2%. De chipmachinefabrikant kreeg een koopadvies van Banco Santander, inclusief een koersdoel van €170.

ABN Amro pluste 2,1% bij de slotbel. Credit Suisse zette het voor de Benelux als meest favoriete bankaandeel op zijn kooplijst. Diamantair Eurostar Diamond Trader eist in een civiele zaak $672 miljoen van de bank voor 'veroorzaakte schade', meldt De Telegraaf.

DSM hield 2,1% dagwinst over na aanvankelijk verlies op hogere omzetcijfers in het kwartaal. Topman Sijbesma sprak van een ,,zeer goed kwartaal".

Wolters Kluwer (-2,2%) was de grootste verliezer onder de hoofdfondsen. De informatieleverancier realiseerde in de eerste negen maanden van het jaar een autonome omzetgroei van 4%. Volgens NIBC zijn er weinig aanknooppunten voor verbeteringen.

In de Midkap was GrandVision de uitblinker met een koerssprong van 5,7%. De brillenverkoper zette in het derde kwartaal een hogere omzet in de boeken. Het moederconcern van optiekketens als EyeWish en Pearle opende nieuwe winkels en verkocht ook online flink meer brillen.

Chiptoeleverancier ASMI eindigde met 5,7% winst

Air France-KLM (+4,5%) zag de omzet in het derde kwartaal met 4% groeien. Het operationele resultaat viel €77 miljoen lager uit op krap €1,1 miljard, vooral door gestegen brandstofkosten en negatieve wisselkoerseffecten.

Het roestvrijstaalconcern Aperam (-0,9%) beperkte koersverlies op een lager bedrijfsresultaat. Het bedrijf heeft last van importheffingen die de VS en de EU wederzijds hebben ingevoerd op staal en aluminium.

PostNL (+5,2%) kreeg een adviesverhoging van Degroof Petercam. Het bedrijf trok zich niets aan van hernieuwd onderzoek door toezichthouder ACM naar een mogelijk te dominante marktpositie.

Smallcapfonds Heijmans eindigde met 6,7% winst na zijn handelsupdate. Het meldde eerder klaar te zijn met het terugbetalen van een lening.

Basic-Fit maakte een koerssprong van 5,8%. De sportschoolketen boekte in de afgelopen drie kwartalen een omzetgroei van 22% naar €291,5 miljoen.

Winkelvastgoedfonds Vastned (+0,7%) scherpte zijn verwachtingen voor het direct resultaat per aandeel in heel 2018 naar boven toe aan.