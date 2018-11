'Heijmans lijkt zaken op de rit te hebben'

Heijmans richt zich met name op groei bij de bouwactiviteiten. Bij de divisie Infra, waar Heijmans in het verleden de nodige problemen kende, wil de bouwer vooral voorspelbaar zijn. Groei is bij Infra volgens Heijmans van minder belang. KBC wijst ook hier op prestaties die als verwacht waren.

KBC plaatst wel een kanttekening bij de onzekerheid rond de afwikkeling van de kwestie met TenneT. Heijmans zet 10 miljoen euro apart om het geschil met het netwerkbedrijf over het opzeggen van een contract de wereld uit te helpen. Het mislopen van het contract drukt het orderboek van Heijmans met 130 miljoen euro. KBC vraagt zich af wat de exacte financiële gevolgen zullen zijn. Eerder deden bedragen rond de 25 miljoen euro de ronde. KBC wijst er op dat Heijmans hier geen range heeft gegeven bij de provisie van 10 miljoen euro.

Bouwactiviteiten in de lift

Volgens ING waren de onderliggende prestaties van ING als verwacht positief. Vooral de Nederlandse bouwactiviteiten, waar Heijmans zich volledig op stort, zitten in de lift. Dat is goed nieuws voor Heijmans, maar niet verrassend.

Verder noemt ING het positief dat Heijmans de kwestie rond TenneT aanstipt en dat het daarvoor een voorziening neemt. Een potentieel projectverlies van circa 20 miljoen euro vindt ING te behappen en in potentie vrij laag. Heijmans zat voor 60 procent in de joint venture. Met de TenneT-opdracht was een totale som gemoeid van 200 miljoen euro.

KBC handhaafde zijn advies accumulate met een koersdoel van 13,25 euro. ING heeft een koopadvies op Heijmans met een koersdoel van 14,45 euro. Het aandeel Heijmans stond woensdag omstreeks 10.00 uur 9,4 procent hoger op 9,81 euro.