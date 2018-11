'Basic-Fit is op de goede weg'

De marktvorsers zien duidelijk brood in het ,,unieke businessmodel'' van Basic-Fit. Ze verwachten dat de keten er in heel 2018 zo'n 105 sportclubs bij krijgt. Er lijkt bovendien geen vertraging in het verschiet te liggen voor de strategie in de komende jaren. KCB handhaaft zijn koopadvies voor het aandeel, met een koersdoel van 35 euro.

Bij ING spreken analisten van een ,,erg solide'' kwartaal. De ledengroei had wat betreft de kenners bij de bank wel nog ietsje sterker gemogen. Maar Basic-Fit ligt nog steeds op koers om aan de jaarverwachtingen van ING te voldoen. Het koopadvies blijft dan ook staan, met een koersdoel van 34 euro.

Basic-Fit was woensdagmorgen een sterke stijger op de beurs in Amsterdam. Het aandeel dikte kort na de openingsbel ruim 12 procent aan en stond omstreeks 09.35 uur 7,6 procent hoger op 26,80 euro.