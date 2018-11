'Kwartaalcijfers GrandVision solide'

KBC stelt verder positief verrast te zijn door de marge-ontwikkeling, met name bij het G4-segment, dat de West-Europese markten behelst. De Noord-Europese markt profiteerde van een sterke verkoop van zonnebrillen. De Belgische bank geeft aan dat de handhaving van de verwachtingen voor het gehele jaar reeds is verwerkt in de consensus. Het advies wordt gehandhaafd op hold, met een koersdoel van 20 euro.

Volgens ING heeft GrandVision een goed kwartaal achter de rug. ING wijst eveneens op de bevestiging van de prognoses voor het hele jaar. Verder is de bank van mening dat de verandering van het management van GrandVision de communicatie met de financiële markten merkbaar heeft verbeterd. Het advies staat op buy, met een koersdoel van 25,50 euro.

GrandVision noteerde woensdag omstreeks 09.40 uur in Amsterdam 3,8 procent hoger op 21,94 euro. Daarmee was het aandeel een van de grootste stijgers in de MidKap.