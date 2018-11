DSM presteert boven verwachting

De maker van kunststoffen voor de auto-industrie en bouwmaterialen, vitaminen en voedingssupplementen voor mensen en dieren zag de autonome omzet in het derde kwartaal met 5% groeien naar €2,2 miljard en het bedrijfsresultaat (ebitda) steeg van €365 naar €391 miljoen.

Over de eerste negen maanden van dit jaar zijn de omzet met 8% gestegen tot €6,6 miljard en inclusief tijdelijke effecten was dit zelfs ruim €7 miljard. Het bedrijfsresultaat steeg met 7% naar €1,2 miljard.

Vitaminen

Analisten zijn dan ook lyrisch over de prestaties. ,,Dit kwartaal was exceptioneel, net als de goede perioden”, zegt Corné van Zeijl, beursanalist bij Actiam in een verklaring. ,,We zijn verwend.”

De cijfers van DSM kleurden afgelopen negen maanden nog eens extra zwart door brand bij de vitaminefabriek van BASF, die de productie van vitamine A en E bij de Duitsers voor lange tijd hebben stilgelegd. De Nederlanders waren daardoor nagenoeg alleenheerser op die markt. Daarnaast leidde die productie-uitval tot een enorme daling van het aanbod van vitaminen, waardoor DSM nog eens extra kon profiteren van een enorme prijsexplosie.

Zo bezorgde het vitamine-effect over de eerste negen maanden voor een extra omzet van €415 miljoen en behaalde DSM daarover een resultaat van €290 miljoen. Dat effect ebde gaandeweg wel weg en was in het derde kwartaal nog €15 miljoen resultaat op een extra omzet van €50 miljoen.

Koerssprong

Inmiddels is de vitamineproductie bij de Duitsers weer volledig op stoom. De verwachting is dan ook dat eind van het jaar de positieve effecten van de uitval bij BASF volledig zijn verdwenen.

Toch was het niet allemaal crescendo bij DSM. De kunststoffendivisie Materials zag de markt voor bouwmaterialen iets afzwakken. ,,Het is niet duidelijk of dat komt door minder activiteit of door zorgen over onder andere de Brexit”, aldus cfo Gelardine Matchett.

Van Zeijl wijst verder op de tegenvaller van €7 miljoen aan valuta-effecten. Dat verklaart waarschijnlijk ook dat beleggers de kwartaalresultaten aan het begin van de dag beloonden met een koerssprong van 2,5%, maar het aandeel in de loop van de ochtend toch iets in het rood belandde om uiteindelijk 2,1% hoger te sluiten.

Geduld

Daarnaast zijn beleggers ongeduldig. In juni kondigde DSM-topman Feike Sijbesma aan snelle slagen te slaan op het overnamepad. Het concern heeft nauwelijks schuld, de oorlogskas van DSM is met ruim €3 miljard goed gevuld en daar kwamen deze week nog eens €200 miljoen van Fibran China en €250 miljoen voor de verkoop van de farmaceutische joint venture DSP.

,,Het geld brandt in de zakken, lijkt men in Nederland te denken, maar wij nemen de tijd voor investeringen”, zegt Matchett. Zij voegt eraan toe dat DSM een grote voorkeur heeft voor zelfstandige groei. Een goed voorbeeld daarvan is de in augustus aangekondigde bouw van de babyvoedingfabriek in Polen.

Over heel 2018 houdt DSM vast aan de verwachting van een stijging van het bedrijfsresultaat van 25%. Desalniettemin ziet het concern ook bedreigingen. Hoewel DSM niet direct getroffen worden door de Brexit of een handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, kunnen die volgens Matchett, cfo van DSM, wel een negatief sentiment creëren.