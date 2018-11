'Wolters Kluwer presteert naar verwachting'

Amsterdam - De groei van informatieleverancier Wolters Kluwer in de eerste negen maanden van dit jaar is in lijn met de verwachtingen, schrijft KBC Securities in een analistenrapport. Zakenbank NIBC noemt de resultaten goed, maar ziet geen nieuwe aanleidingen voor de bovengemiddelde prestaties van het aandeel Wolters Kluwer in de afgelopen maanden.