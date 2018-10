TravelBird vraagt uitstel van betaling

TravelBird is aangesloten bij het Garantiefonds SGR, zodat betaalde reissommen van toeristen zijn gedekts „We inventariseren de aantallen gedupeerde mensen. TravelBird werkt goed mee. Iedereen krijgt zijn geld terug”, aldus SGR-topman Erik Jan Reuver.

„Het doek is helaas gevallen. Alle verkoop is gestopt”, zegt woordvoerder Jan Driessen van TrabelBird. Tot het laatste moment waren er volgens hem gesprekken met nieuwe investeerders. „Het is niet gelukt om een goede financieringsconstructie te vinden.”

De 350 medewerkers, het grootste deel op het hoofdkantoor in Amsterdam, komen waarschijnlijk op straat te staan als een eventuele doorstart niet mogelijk blijkt te zijn.

Bekijk ook: Internetreisbureau dupeert toeristen