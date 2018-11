'Huurstijging A-locaties Vastned zwakt af'

Bij nieuw afgesloten contracten voor dit soort panden stegen de huren in de eerste negen maanden van dit jaar gemiddeld 2 procent op jaarbasis. Een jaar eerder was nog sprake van een groei van bijna 10 procent. Ook is er volgens ING nog werk aan de winkel bij andere winkelpanden. De huren van alle nieuwe contracten bij elkaar lagen dit keer 0,9 procent lager.

Vastned heeft wel zijn verwachtingen voor het direct resultaat per aandeel in heel 2018 naar boven toe aangescherpt. Topman Taco de Groot sprak in een handelsbericht van goede resultaten, hoewel winkeliers voorzichtiger zijn geworden met het openen van nieuwe vestigingen. Eerder deze maand begon Vastned een aandeleninkoopprogramma met een omvang van maximaal 40 miljoen euro. Dat moet uiterlijk eind maart afgerond zijn. Het doel van het inkoopprogramma is rendement te genereren voor de aandeelhouders.

ING handhaaft zijn hold-advies voor het aandeel, met een koersdoel van 34 euro. Vastned noteerde woensdagochtend omstreeks 10.10 uur 0,9 procent hoger op 34,65 euro.