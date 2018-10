'Deutsche Bahn bekijkt verkoop Arriva'

Er werken bijna 62.000 mensen bij het bedrijf. Deutsche Bahn kreeg Arriva in 2010 in handen. Zakenbanken zouden momenteel bezig zijn om de interesse te peilen bij potentiële kopers. Het is naar verluidt de bedoeling om Arriva in zijn geheel te verkopen.

Overigens gaat Deutsche Bahn ook opnieuw kijken naar een mogelijke beursgang van Arriva. Volgens topman Richard Lutz van het spoorbedrijf zal de komende tijd de zaak intern worden besproken, al zijn er op dit moment geen concrete plannen om Arriva naar de beurs te brengen. In november 2016 schrapte Deutsche Bahn nog definitief een plan om Arriva naar de beurs te brengen, vooral vanwege de brexit.